Подольская команда получила золото на соревнованиях Фестиваля адаптивного спорта

Подольская команда завоевала золотую медаль по итогам соревнований Фестиваля адаптивного спорта. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Мероприятие было посвящено 20-летию создания физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт». В нем приняли участие 38 спортсменов со всего региона, а также участники СВО, которые проходят реабилитацию в центре «Ясенки».

В рамках фестиваля проходили соревнования по дартсу, корнхоллу, шаффлборду, новусу, настольной игре жульбак. В результате представители Подольска «Корсар-Спорт» завоевали золото в командном зачете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с командой по следж-хоккею «Гвардия», которая победила на Кубке защитников Отечества.