В Балашихе прокуратура помогла восстановить права инвалида

Балашихинская городская прокуратура провела проверку по обращению инвалида, которому отказали в получении социального обслуживания на дому. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, Окружное управление социального развития № 1 Министерства социального развития Московской области прекратило социально-бытовое обслуживание инвалида первой группы на дому из-за истечения срока ее регистрации по месту пребывания в Балашихе. Однако проверка прокуратуры показала, что заявительница фактически проживает на территории округа.

Начальнику органа социальной защиты внесли представление, однако меры по устранению выявленных нарушений приняты не было. После этого городской прокурор обратился в суд с иском об обязании управления предоставить заявительнице услуги. Балашихинский городской суд удовлетворил требования.

