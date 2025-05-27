Подольская школьница стала лауреатом в конкурсе рисунков в рамках фестиваля «День Победы»

Школьница из Подольска Валерия Федулаева стала лауреатом II степени в конкурсе рисунков в рамках Всероссийского патриотического фестиваля «День Победы», ее работа «На страже Родины» вошла в экспозицию выставки на ВДНХ, которая посвящена подвигу героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

В подготовке к конкурсу принимала участие преподаватель живописи в творческой студии «Мастерим» Кристина Воруничева, художница получила диплом и подарки.

Конкурс провели в номинациях «Рисунок», «Вокал», «Хореография», «Инструменты», «Художественное слово» и «Театр». В 2025 году участниками в номинации «Рисунок» стали более 1,4 тыс. конкурсантов из 58 регионов России. Лучшие работы выставили на территории ВДНХ, в парке Музея Победы и на других площадках столицы.

Мероприятия организовало АНО «Центр современного искусства „Терция“» при содействии Музея Победы в Москве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.