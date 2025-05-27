Подольская спортсменка стала лучшей на дистанции в 10 км на «ЗаБег.РФ» в Москве

Чемпионка мира, мастер спорта международного класса Оксана Бурзак (Акименкова) из Подольска стала лучшей в забеге на дистанцию в 10 км на одном из крупнейших беговых мероприятий страны «ЗаБег.РФ», которое прошло в Москве в рамках девятого полумарафона с синхронным стартом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В забеге по всей России приняли участие более 180 тыс. человек, самый массовый старт состоялся в Москве — он собрал около 40 тыс. человек. В 2025 году участники полумарафона по всей стране пробежали более 1,2 млн км, что примерно равно 33 оборотам вокруг экватора.

Напомним, что до конца мая желающие могут выйти на старт без привязки к месту и также стать частью «ЗаБег.РФ».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.