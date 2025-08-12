Подольские музыканты вошли в число лауреатов межрегионального фестиваля славянского искусства

Ансамбль народного танца «Рассвет» из Подольска стал лауреатом XIV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». Об этом рассказали в администрации округа.

В Подмосковье этим летом библиотеки организовали множество фестивалей и праздников, отметили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходил на Поклонной горе. В нем приняли участие более 4 тыс. человек со всей страны. Артисты из Подольска выступили на одной сцене с Олегом Газмановым, Татьяной Куртуковой и Mia Boyka.

В результате подольский ансамбль был признан лауреатом специальной премии «За лучшую балетмейстерскую работу» в номинации «Лучший хореографический коллектив».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, запланированных на это лето.