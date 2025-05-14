Подольские нейрохирурги спасли мужчину, утратившего способность двигаться из-за менингиомы

Специалисты Подольской областной клинической больницы спасли мужчину, который утратил способность двигаться и потерял сознание из-за менингиомы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили жителя в возрасте 30. У мужчины произошел эпилептический приступ, после чего он потерял сознание и утратил способность двигать правой рукой и правой ногой.

В ходе обследования у пациента выявили крупное образование и отек головного мозга. Размер опухоли — менингиомы — составлял 6×6×7см.

Мужчину незамедлительно направили на операцию, в ходе которой врачи удалили опухоль. Операция длилась больше четырех часов и прошла успешно. В результате у пациента полностью восстановилась двигательная функция, а приступы эпилепсии ему больше не грозят.

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