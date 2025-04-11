Подольские педагоги стали победителями конкурса советников директоров школ

Педагоги из Подольска вошли в число победителей по итогам регионального очного этапа конкурса профмастерства для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций Подмосковья «Советник года».

В финал прошли 15 советников школ и восемь советников СПО региона. Участникам нужно было выполнить два задания. Первое — это разработка проекта в команде. Второе — педагогическая мастерская «Моя роль в деятельности детских общественных объединений».

Победителей и призеров определили в пяти номинациях. В результате Екатерина Филиппова из Гимназии имени Подольских курсантов заняла первое место в номинации «Советник — креативный двигатель идей», а Мария Гардер из СОШ № 30 — второе место в номинации «Советник — коммуникатор».

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