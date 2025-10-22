Подольские школьники создали виртуальную лабораторию для работы с лазером

Школьники Подольска создали виртуальную лабораторию для работы с лазером вместе с НИИ НПО «Луч». Об этом рассказали в администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого провел встречу с молодыми учеными ОИЯИ.

Пять представителей центра цифрового образования детей «IT-куб» гимназии имени Подольских курсантов работают над уникальным проектом. В его рамках герой виртуальной лаборатории Лучик будет рассказывать посетителям о сканаторе — устройстве, управляющем лазерным лучом с помощью зеркал.

Первый этап проекта планируется завершить до конца месяца. После этого проект будет представлен на Всероссийском конкурсе «Виртуальная метка на карте России».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что регион растет по числу победителей школьных олимпиад.