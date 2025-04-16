Все подольские школы присоединились к Всероссийской патриотической акции «Окна Победы», в рамках которой ученики оформляют окна школ рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Дню Победы. ⁣⁣Об этом сообщили в социальных сетях администрации округа.

Так, например, ученики гимназии имени Подольских курсантов, школы № 33 и гимназии № 7 украсили окна белоснежными фигурами журавлей, символизирующих солдат, которых не стало в бою.⠀⁣⁣Помимо этого, школьники размещают на окнах фотографии павших в годы Великой Отечественной войны бойцов и родственников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.