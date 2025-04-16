Подольские спортсмены получили две золотые медали на чемпионате России по тяжелой атлетике

Подольские спортсмены завоевали две золотые медали на XXX Чемпионате России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах. Об этом рассказали в администрации округа.

Так, Элеонора Поддубная взяла золото в возрастной группе Ж-30 в весовой категории до 55 кг. Ее результаты: рывок — 55 кг, толчок — 67 кг, сумма двоеборья — 122 кг.

Вторую медаль получил Руслан Гиззатуллин в возрастной группе М-40 в весовой категории до 67 кг. Его показатели: рывок — 75 кг, толчок — 90 кг, сумма двоеборья — 165 кг.

И Элеонора, и Руслан являются воспитанниками подольской спортшколы «Пахра». Сейчас спортсмены школы готовятся к Кубку России среди старших возрастных групп.

Ранее сообщалось, что подольские спортсмены получили две медали на Кубке пятикратного чемпиона СССР по самбо Евгения Глориозова.