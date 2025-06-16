Подольские танцоры одержали победу на фестивале «Обереги России: традиции побеждать»

Хореографический ансамбль «Радужный» из Подольска получил гран-при на межрегиональном фестивале «Обереги России: традиции побеждать» фестиваля-конкурса «Троицкие обереги. Ржевский мемориал». Мероприятие проходило в Твери.

В Подмосковье этим летом пройдет множество культурных мероприятий, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Руководителем подольского коллектива является заслуженный работник культуры Московской области Светлана Герасимова. Артисты получили гран-при в номинации «Народный танец».

Также ансамбли «Радужный» и «Радужные ребята» получили дипломы лауреатов III степени на областном фестивале-конкурсе народного танца «Воскресенские вензеля». Он проходил в Воскресенске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в рамках проекта «Лето в Подмосковье» организуют уникальные фестивали и выставки.