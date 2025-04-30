Жительница Подольска приняла участие в фестивале «Российская школьная весна»

Школьница из Подольска Софья Кисель приняла участие в III Всероссийском фестивале «Российская школьная весна». Девочка стала лауреатом II степени в номинации «Песня на английском языке» и заняла третье место в инструментальном направлении.

Фестиваль прошел в Ставрополе и был посвящен 80-летию Победы. В мероприятии приняли участие 1,5 тыс. ребят со всей страны.

12-летняя Софья исполнила песню Take The «A» Train, а также исполнила на флейте произведение «Весенняя капель».

Ранее в Подольске прошел конкурс «Юные таланты». В нем приняли участие порядка 4 тыс. артистов.