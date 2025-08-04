Подольские ученые представили первые результаты исследования генетики оренбургских коз
Ученые Подольска рассказали об исследованиях генетики оренбургских коз
Фото: [ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста]
Специалисты ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольске представили первые результаты исследования генетики оренбургских коз. Исследование было включено в перечень международного журнала Genes.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность оказания поддержки молодым ученым и науке.
Статья рассказывает о сборе образцов генетических материалов оренбургских коз, которые известны благодаря пуховой продукции. Полученные данные позволят не только сохранить породу, но и оптимизировать программы разведения.
В результате материал был удостоен статуса Editor’s Choice.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о молодых ученых, которые получили жилищные сертификаты в рамках программы соципотеки.