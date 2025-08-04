Подольские ученые представили первые результаты исследования генетики оренбургских коз

Специалисты ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольске представили первые результаты исследования генетики оренбургских коз. Исследование было включено в перечень международного журнала Genes.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность оказания поддержки молодым ученым и науке.

Статья рассказывает о сборе образцов генетических материалов оренбургских коз, которые известны благодаря пуховой продукции. Полученные данные позволят не только сохранить породу, но и оптимизировать программы разведения.

В результате материал был удостоен статуса Editor’s Choice.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о молодых ученых, которые получили жилищные сертификаты в рамках программы соципотеки.