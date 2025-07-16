Подольские ученые провели мониторинг генетических ресурсов индеек в Ставропольском крае

Специалисты ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста изучили генетические ресурсы редких видов индеек — бронзовой северо-кавказской и черной тихорецкой. Мониторинг проводился в Ставропольском крае.

До этого молодые ученые Подмосковья получили свидетельства на соципотеку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ученые Подольска посетили селекционно-генетический центр «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству». Отобранные материалы они используют для проведения молекулярно-генетического анализа и определения уникальных генетических маркеров.

Исследования проводятся в рамках проекта «Развитие сети биоресурсных коллекций сельскохозяйственных животных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Кашире появится современный птицеводческий комплекс по производству яиц.