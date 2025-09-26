Подольские ученые собрали в Калмыкии генетический материал крупного рогатого скота

Ученые Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, который действует на базе ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, посетили Калмыкию и собрали генетический материал местной породы крупного рогатого скота.

Участники экспедиции посетили сельскохозяйственный производственный кооператив «Хошуд». Они обследовали животных и собрали образцы для коллекции генетических ресурсов сельскохозяйственных животных.

Кроме того, ученые встретились с представителями РНПЦ КалмГУ и посетили станцию искусственного осеменения, оценочную станцию животных.

