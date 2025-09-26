Подольские ученые собрали в Калмыкии генетический материал крупного рогатого скота
Ученые из Подольска провели экспедицию в Республику Калмыкия
Фото: [ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста]
Ученые Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, который действует на базе ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, посетили Калмыкию и собрали генетический материал местной породы крупного рогатого скота.
Участники экспедиции посетили сельскохозяйственный производственный кооператив «Хошуд». Они обследовали животных и собрали образцы для коллекции генетических ресурсов сельскохозяйственных животных.
Кроме того, ученые встретились с представителями РНПЦ КалмГУ и посетили станцию искусственного осеменения, оценочную станцию животных.
