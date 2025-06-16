Подольские ученые завоевали пять медалей на всероссийской выставке племенных овец и коз

Научные сотрудники Всероссийского НИИ животноводства им. академика Л. К. Эрнста завоевали пять медалей на 25-й Российской выставке племенных овец и коз. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Подольска.

До этого в Подмосковье был зафиксирован рост спроса на мясо, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подольские ученые представили на выставке баранов и козлов нового типа, которые были выведены с помощью современных генетических технологий в рамках программы развития Селекционно-племенного центра по молочному скотоводству, овцеводству и козоводству.

В результате представители Подольска завоевали пять медалей — три золотые и две серебряные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о молодых ученых, которые получили свидетельства на соципотеку.