Подольские ученые завоевали пять медалей на всероссийской выставке племенных овец и коз
Ученые из Подольска получили награды на всероссийской выставке
Фото: [t.me/podolskadm]
Научные сотрудники Всероссийского НИИ животноводства им. академика Л. К. Эрнста завоевали пять медалей на 25-й Российской выставке племенных овец и коз. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Подольска.
До этого в Подмосковье был зафиксирован рост спроса на мясо, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подольские ученые представили на выставке баранов и козлов нового типа, которые были выведены с помощью современных генетических технологий в рамках программы развития Селекционно-племенного центра по молочному скотоводству, овцеводству и козоводству.
В результате представители Подольска завоевали пять медалей — три золотые и две серебряные.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о молодых ученых, которые получили свидетельства на соципотеку.