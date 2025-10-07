Подольские волонтеры сочинили стих в честь дня рождения Владимира Путина

Волонтеры Подольска поздравили президента РФ с днем рождения

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из Подольска поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения и сочинили в его честь стихотворение.

В Подмосковье дали старт конкурсу амбассадоров регионального движения «Волонтеры Подмосковья», сообщили до этого в Министерстве информации и молодежной политики.

«Волонтеры, Гвардия, студенты Вас поздравляют и мы едины. Мы любим и уважаем президента, Мы верим в Вас и мы непобедимы!» — звучит стихотворение.

Также президента поздравили члены местного отделения движения «Юнармия».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с днем рождения.

