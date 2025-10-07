Подольские волонтеры сочинили стих в честь дня рождения Владимира Путина
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из Подольска поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения и сочинили в его честь стихотворение.
В Подмосковье дали старт конкурсу амбассадоров регионального движения «Волонтеры Подмосковья», сообщили до этого в Министерстве информации и молодежной политики.
«Волонтеры, Гвардия, студенты Вас поздравляют и мы едины. Мы любим и уважаем президента, Мы верим в Вас и мы непобедимы!» — звучит стихотворение.
Также президента поздравили члены местного отделения движения «Юнармия».
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с днем рождения.