Подольских специалистов поздравили с Днем медика

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил сотрудников медорганизаций округа с наступающим профессиональным праздником и отметил их труд муниципальными наградами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Подольска.

Так, награды от Совета депутатов округа и Московской областной думы вручили председатель совета Алексей Никулин, его заместитель, руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Любовь Ушанева и депутат Московской областной думы Павел Максимович.

«Рад возможности от лица всего Подольска сказать искреннее спасибо нашим медикам за бессонные дежурства, за терпение и стойкость, за человечность и верность клятве», — сказал Артамонов.

Девять специалистов вошли в число лауреатов премии имени выдающегося хирурга, одного из основателей современной хирургической службы Подольска Николая Маштакова. Ряд медработников одержали победу в номинациях «Лучший наставник», «За верность профессии», «Земский врач», «Успешный старт», «Результат».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.