Подольский депутат передал бойцам 1-й Славянской бригады квадрокоптеры

Депутат Подольска Евгений Исаев передал бойцам 1-й Славянской бригады квадрокоптеры. Техника была закуплена на его личные средства, отметили в администрации округа.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев передал участникам СВО ключи от автомобилей с ручным управлением.

Получив технику от подольского депутата, бойцы выразили благодарность за поддержку. Они отдельно отметили вклад школьников, которые пишут им письма, мастерят поделки, продают их на ярмарках, а вырученные средства передают на нужды армии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Общественный совет утвердил участников программы «Герои Подмосковья».