Подольский лесопарк «Березки» откроют после благоустройства в ноябре

В Подольске в ноябре будет открыт после благоустройства лесопарк «Березки». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Работы в лесопарке были проведены в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

В ходе работ в лесопарке были созданы пешеходные дорожки, детские и спортивные зоны, площадка для домашних животных. Также здесь оборудовали освещение, установили малые архитектурные формы и провели озеленение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве аллей и скверов в округах региона.