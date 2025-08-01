Подольский роддом провел выездной День открытых дверей в микрорайоне Кузнечики. В нем приняли участие семьи, которые готовятся к прибавлению в семействе.

В Подмосковье также открыты школы будущих родителей. С января в них обучились около 24 тыс. человек, отметили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках мероприятия будущие мамы смогли узнать о работе учреждения и получить ответы на актуальные для них вопросы. Специалисты роддома рассказали, как подготовиться к родам и какие существуют методы ведения родов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении перинатальных центров региона новым оборудованием.