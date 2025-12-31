Подольский врач рассказал, как избежать переедания в новогодние праздники

Отказ от чрезмерного употребления популярных новогодних блюд позволит избежать переедания в праздники. Об этом рассказал заведующий обособленным структурным подразделением № 3 Подольской областной клинической больницы, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Логинов, передает администрация округа.

Так, он напомнил, что оливье из-за высокого содержания жиров и углеводов может вызвать дискомфорт, особенно у людей с гастритом и панкреатитом, селедка под шубой из-за высокого содержания соли — задержку жидкости. Кроме того, следует с осторожностью относиться к пирогам, мясным блюдам, тортам и пирожным.

«Старайтесь соблюдать умеренность во всем. Добавляйте в меню больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Отдавайте предпочтение свежим и натуральным ингредиентам, избегая полуфабрикатов и готовых соусов с высоким содержанием сахара и жиров», – добавил Логинов.

Он также призвал использовать небольшие тарелки, чтобы контролировать порции, пить в процессе приема пищи больше воды, соков, морсов.

