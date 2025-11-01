Подольский завод с начала года выпустил более 1 тыс. тонн резинотехнических изделий

Подольский завод «Полиэдр» с начала года выпустил более 1 тыс. тонн резинотехнических изделий. В планах руководства — увеличить объемы выпуска продукции для нужд специальной военной операции.

С 2022 года объемы производства на предприятии выросли почти втрое. Добиться этого удалось благодаря новым машинам для литья резины под давлением, аналогов которым нет в стране.

На территории завода установлены три тестовых образца для отработки разных режимов использования и один лабораторный. В дальнейшем планируют полностью обновить технику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых индустриальных парков.