Подольский завод с начала года выпустил более 1 тыс. тонн резинотехнических изделий
На заводе «Полиэдр» Подольска с января произвели более 1 тыс. изделий
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Подольский завод «Полиэдр» с начала года выпустил более 1 тыс. тонн резинотехнических изделий. В планах руководства — увеличить объемы выпуска продукции для нужд специальной военной операции.
С 2022 года объемы производства на предприятии выросли почти втрое. Добиться этого удалось благодаря новым машинам для литья резины под давлением, аналогов которым нет в стране.
На территории завода установлены три тестовых образца для отработки разных режимов использования и один лабораторный. В дальнейшем планируют полностью обновить технику.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых индустриальных парков.