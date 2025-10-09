Подольску передали новую технику для обслуживания теплосетей
Новая коммунальная техника поступила в Подольск
Фото: [t.me/podolskadm]
Подольск получил новую технику для обслуживания теплосетей. Это экскаватор, который передали предприятию «Подольская теплосеть» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Благодаря использованию новой техники повысится эффективность работы коммунальных служб и проведения ремонтных работ на тепловых сетях, подчеркнули в администрации муниципалитета.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в регион поступила первая партия новой коммунальной техники для предприятий. Это 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора для 32 муниципалитетов.