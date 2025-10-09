Подольску передали новую технику для обслуживания теплосетей

Подольск получил новую технику для обслуживания теплосетей. Это экскаватор, который передали предприятию «Подольская теплосеть» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Благодаря использованию новой техники повысится эффективность работы коммунальных служб и проведения ремонтных работ на тепловых сетях, подчеркнули в администрации муниципалитета.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в регион поступила первая партия новой коммунальной техники для предприятий. Это 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора для 32 муниципалитетов.