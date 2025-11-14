Подполковник рассказал об обучении по программе «Герои Подмосковья»

Обучение по программе «Герои Подмосковья» позволяет участникам специальной военной операции получить пользу и профессионально, и по-человечески. Об этом заявил участник программы, подполковник Леонид Тихонравов.

«В процессе обучения ты перенимаешь опыт других людей. Это рост в профессиональном плане. Узнаешь что-то новое. Стараешься, если есть какая-то нехватка знаний в том направлении, восполнить за счет литературы, за счет общения с новыми людьми», — уточнил военный.

К преимуществам проекта он также отнес развитие горизонтальных и вертикальных связей.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.