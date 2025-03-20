Подрядчик наполовину завершил демонтаж в рамках капремонта Центра допобразования «Истоки» в Электрогорске

В Электрогорске Павлово-Посадского округа продолжается капитальный ремонт Центра дополнительного образования «Истоки», расположенного на улице Калинина, д. 25а, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Учреждение построили в 1971 году, его площадь составляет 841,7 кв. м. Рабочим предстоит обновить фасад здания, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений и не только. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.