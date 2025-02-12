Подрядчик завершил демонтажные работы в школе имени Матвеева в Химках

В школе № 8 имени В. И. Матвеева на ул. Маяковского в Химках продолжается капитальный ремонт, строители уже завершили демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте — 46 человек. Строители завершили демонтажные работы. Ведется устройство внутренних перегородок, стяжки пола, монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Общая стройготовность объекта составила 18,5%, работы проводятся в рамках областной госпрограммы за счет бюджета.

Площадь здания составляет более 3,8 тыс. кв. м, его построили в 1956 году. Строителям предстоит заменить все внутренние инженерные сети, отремонтировать внутренние помещения, фасад, кровлю и при этом сохранить исторический облик. Ремонт завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.