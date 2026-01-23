Показатели ежедневной уборки дворовых территорий Подмосковья составили 90%
В Подмосковье увеличился показатель по всем видам уборок во дворах
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье увеличился показатель по всем видам уборок на дворовых территориях. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, показатель механизированной уборки дворов и общественных пространств составил 95%. Показатель механизированной уборки муниципальной дорожной сети составил 97%. Показатель ручной уборки дворов и общественных пространств — 92%.
Помимо этого, в регионе зафиксировали увеличение показателей общей укомплектованности сотрудников МБУ. Сейчас это 88%
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области устраняли последствия мощного снегопада, который обрушился на регион в начале нового года.