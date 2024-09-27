Поле с сухой травой вспыхнуло рядом с подмосковной деревней
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники 208-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали возгорание сухой травы в поле под Волоколамском.
Как сообщила пресс-служба ведомства, огонь распространился на площади сто квадратных метров. О пожаре рассказали жители села Васильевское. Населенный пункт находится недалеко от места ЧП. Спустя час возгорание было ликвидировано.
За день до этого поле с сухой травой вспыхнуло в районе села Карачарово. Спасатели оперативно все потушили, не дав огню распространиться дальше.
Ранее сообщалось, что в Московской области за день произошло шестнадцать лесных пожаров.