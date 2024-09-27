Поле с сухой травой вспыхнуло рядом с подмосковной деревней

Как сообщила пресс-служба ведомства, огонь распространился на площади сто квадратных метров. О пожаре рассказали жители села Васильевское. Населенный пункт находится недалеко от места ЧП. Спустя час возгорание было ликвидировано.

За день до этого поле с сухой травой вспыхнуло в районе села Карачарово. Спасатели оперативно все потушили, не дав огню распространиться дальше.

Ранее сообщалось, что в Московской области за день произошло шестнадцать лесных пожаров.