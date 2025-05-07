Полевые кухни будут работать на 42 праздничных площадках в Подмосковье

В Подмосковье на площадках празднования Дня Победы будут работать полевые кухни. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках празднования в регионе пройдет свыше 70 мероприятий, предусматривающих организацию общественного питания. На 42 площадках будут работать полевые кухни, где можно будет попробовать солдатскую кашу.

К примеру, такие площадки будут открыты в Центральном парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске, в Пестовском парке в Балашихе, в парке им. Олега Степанова в Серпухове.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в области в рамках празднования 9 Мая планируется провести несколько тысяч мероприятий.