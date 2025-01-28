Поликлиника в Раменском откроется после капремонта в марте

На Высоковольтной улице в Раменском в марте откроется поликлиника после проведения капитального ремонта. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет более 95%. В здании завершаются фасадные работы и чистовая отделка. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы.

Поликлиника расположена в здании бывшего роддома. Она рассчитана на 250 посещений в смену. В учреждении обустроят отделения для взрослых и детей, кабинеты диагностики, вакцинации, неотложной помощи, медицинской профилактики.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил ход строительства многопрофильной больницы в Балашихе.