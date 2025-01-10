Поликлинику для детей построят в Одинцовском округе

В Подмосковье построят новую детскую поликлинику государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница», рассчитанную на 220 посещений в смену, она появится в Звенигороде в районе Нахабинского шоссе. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Многопрофильное медицинское учреждение предназначено для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи детскому населению и сможет принять 220 маленьких пациентов в смену. Общая площадь объекта составит 5,5 тыс. кв. м», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», их планируют завершить в 2026 году.

В новом медучреждении будут работать специалисты по основным медицинским профилям — кардиология, хирургия, эндокринология, терапия, урология и другим. Помимо этого, в нем обустроят зоны функциональной и ультразвуковой диагностики, лечебной физкультуры и массажа, физиотерапии и так далее. На прилегающей территории появятся площадки для посадки и высадки пассажиров, велопарковка и малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.