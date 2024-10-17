Поликлинику построят на месте снесенного недостроенного дома в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово

На территории ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово построят новую поликлинику, ранее на этом месте был снесенный недостроенный дом. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке будущей поликлиники ведутся работы подготовительного этапа — устройство подъездных путей, обустройство мест складирования материалов и бытового городка», — говорится в сообщении.

Работы пройдет в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета. В поликлинике смогут обслуживать 500 взрослых и детей, которые живут в ЖК «Гусарская баллада» и поселка Лесной городок. Они смогут получать помощь по направлениям терапия, педиатрия, кардиология, урология, гинекология, стоматология, оториноларингология, офтальмология и не только. Рядом со зданием разместят парковку и места для отдыха. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.