Полицейские обнаружили нелегальных мигрантов на складе и в общежитии в Ленинском округе
Фото: [Константин Гергая]
Сотрудники полиции УМВД России по Ленинскому округу и Росгвардии проверили складские помещения и общежития в городе Видное и поселке Володарского и выявили 20 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
В отношении них составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в стране по ст. 18.8 КоАП РФ. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что им предстоит заплатить штрафы в размере пять тысяч рублей.
Ранее нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковных Химках в ходе проверки двух хостелов в деревне Носово и цеха по производству напитков в селе Чашниково.