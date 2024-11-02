Полицейские обнаружили нелегальных мигрантов на складе и в общежитии в Ленинском округе

Сотрудники полиции УМВД России по Ленинскому округу и Росгвардии проверили складские помещения и общежития в городе Видное и поселке Володарского и выявили 20 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В отношении них составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в стране по ст. 18.8 КоАП РФ. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что им предстоит заплатить штрафы в размере пять тысяч рублей.

Ранее нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковных Химках в ходе проверки двух хостелов в деревне Носово и цеха по производству напитков в селе Чашниково.