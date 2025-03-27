Полицейские Подмосковья задержали домработницу, похитившую у работодателя более 4 млн руб.

Сотрудники полиции Подмосковья задержали домработницу, которая похитила у своего работодателя более 4 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился житель Богородского округа, который заявил о краже денег из таунхауса в одном из загородных комплексов. Выяснилось, что деньги похитила жительница столицы, которая работала у заявителя домработницей. Часть похищенных средств злоумышленница потратила на отдых за рубежом.

На женщину завели уголовное дело. В настоящее время фигурантка находится под домашним арестом.

Ранее в ведомстве рассказали о полицейском, который спас пожилую женщину от телефонных мошенников.