Полицейские Подмосковья задержали домработницу, похитившую у работодателя более 4 млн руб.
В Подмосковье задержали домработницу за кражу более 4 млн руб.
Фото: [Медиасток.рф]
Сотрудники полиции Подмосковья задержали домработницу, которая похитила у своего работодателя более 4 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
В полицию обратился житель Богородского округа, который заявил о краже денег из таунхауса в одном из загородных комплексов. Выяснилось, что деньги похитила жительница столицы, которая работала у заявителя домработницей. Часть похищенных средств злоумышленница потратила на отдых за рубежом.
На женщину завели уголовное дело. В настоящее время фигурантка находится под домашним арестом.
Ранее в ведомстве рассказали о полицейском, который спас пожилую женщину от телефонных мошенников.