В Коломне полицейский предотвратил попытку мошенничества на 1,5 млн руб. в отношении пенсионерки

В Коломне сотрудник полиции спас пожилую женщину от телефонных мошенников, предотвратив попытку хищения 1,5 млн руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранитель находился в торговом центре, когда заметил возле банкомата пенсионерку, которая положила в ячейку для внесения денег пачку купюр. При этом женщина разговаривала с кем-то по телефону и заметно нервничала.

Полицейский подошел к женщине, представился и попросил прервать разговор. Когда он спросил пенсионерку, с кем она разговаривала, женщина растерялась. Тогда правоохранитель отменил операцию внесения денежных средств и доставил пенсионерку в дежурную часть для установления всех обстоятельств инцидента. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и убедил ее внести деньги на указанный им счет якобы для оплаты услуг по замене домофона. Таким образом мошенники пытались похитить 1,5 млн руб.

По данному факту проводится проверка. Сотрудника полиции, проявившего бдительность, представили к награждению.

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