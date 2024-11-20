Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в подмосковном Дмитровском

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Дмитровскому округу при поддержке Росгвардии задержали 34-летнего жителя Королева, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что подозреваемый оборудовал подпольную нарколабораторию на своем дачном участке в одном из СНТ. Сам мужчина сообщил, что планировал сбывать запрещенные вещества на территории округа. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что полкилограмма наркотиков нашли у москвича в лесу под Дмитровом.