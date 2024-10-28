Полицейские установили личности участников драки в подмосковном Пушкино

Сотрудники полиции установили и доставили в территориальный отдел пять участников драки, которая произошла в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино, возраст задержанных варьируется от 21 года до 25 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в минувшую субботу. Очевидцы сообщили о скоплении людей в парке в Дежурную часть УМВД России «Пушкинский». По словам местных жителей, между двумя компаниями молодых людей произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку, после чего его участники разбежались. В результате два человека, в том числе несовершеннолетний 2009 года рождения, обратились в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Их отпустили после осмотра.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», установление всех обстоятельств произошедшего и других участников конфликта продолжается.

Ранее Shot со ссылкой на очевидцев передавал, все началось с того, что одна школьница в Пушкино в Московской области пожаловалась знакомым на буллинг в отношении нее со стороны одноклассников.