Полицейские в Чехове уничтожили более 200 кг дикорастущей конопли

Фото: [ГУ МВД России по МО]
Сотрудники правоохранительных органов в Чехове выявили и ликвидировали очаг дикорастущей конопли. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Кусты были обнаружены возле деревни Плешкино в ходе профилактической операции «Мак». Они произрастали на участке площадью 34 сотки.
В целом полицейскими было уничтожено порядка 200 кг растений. Их скосили и сожгли.
