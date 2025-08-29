Полицейские в Чехове уничтожили более 200 кг дикорастущей конопли

Сотрудники правоохранительных органов в Чехове выявили и ликвидировали очаг дикорастущей конопли. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Кусты были обнаружены возле деревни Плешкино в ходе профилактической операции «Мак». Они произрастали на участке площадью 34 сотки.

В целом полицейскими было уничтожено порядка 200 кг растений. Их скосили и сожгли.

Ранее в ведомстве сообщили о задержании двоих приезжих, которые производили наркотики в Ленинском округе.