Полицейские в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Шатурский» задержали 46-летнего жителя поселка Пустоша, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что в его доме полицейские нашли комнаты, оборудованные системой вентиляции, в которых находились запрещенные вещества весом более 30 килограммов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, ему грозит подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что более килограмма наркотиков обнаружили у двоих иностранцев в Шаховской.