Полицейские задержали курьеров мошенников, похитивших у жительницы Одинцово почти два миллиона рублей

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что 32-летней жительнице Одинцово позвонили неизвестный под видом сотрудника сотовой компании и призвал ее продлить договор услуг связи. Для этого ей нужно было продиктовать код из входящего смс. После этого ей позвонили якобы из службы безопасности Госуслуг и сообщил, что ее личный кабинет на портале взломали. Чтобы предотвратить негативные последствия этого, он связал ее с «сотрудником из Банка России». Тот посоветовал ей пойти банкомату и перевести все средства на продиктованный мобильный номер.

На следующий день потерпевшей позвонил якобы следователь, который сообщил ей, что в отношении нее возбудили уголовное дело по факту отмывания денег и должны будут провести обыск, чтобы изъять другие деньги. Женщина рассказала, что у нее есть 8,5 тысячи долларов и пять тысяч евро.

«Звонивший убедил гражданку задекларировать накопления. Для этого их необходимо передать курьеру, который подъедет по месту жительства. После выполнения всех требования женщина догадалась об обмане и обратилась в полицию. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей», — добавила Татьяна Петрова.

Полицейские по камерам видеонаблюдения установили личности двоих мужчин, которые забрали деньги, они временно проживали в Одинцово. По их словам, они нашли работу курьером в мессенджере и должны были забирать деньги у жертв мошенников по адресам, которые называл работодатель. После этого они переводили их на указанные банковские счета, оставляя себе процент от суммы. В отношении них возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ, им грозит заключение под стражу. Остальных соучастников данного преступления ищут.

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