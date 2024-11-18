Полицейские задержали пособника мошенников, похитивших у пенсионерки из Наро-Фоминска более двух миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому округу задержали 19-летнего жителя Казани, которого подозревают в мошенничестве в отношении 69-летней пенсионерки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и заявил, что на нее хотят оформить кредит. Чтобы этого не произошло, он предложил обналичить свои сбережения, оформить два займа в разных банках и перевести всю сумму на «безопасные» счета. В общей сложности пенсионерка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что деньги обналичили в Казани. Молодого человека, который сделал это, привезли в УМВД России по Наро-Фоминскому округу. Он признался, что наше в Интернете работу, в ходе которой ему нужно было снимать деньги в банкоматах и переводить их на другие подконтрольные аферистам счета.

«С каждой операции он получал пять тысяч рублей. Банковские карты, на которые начислялись похищенные деньги, ему привозил курьер либо их он должен был забирать через закладки, координаты которых получал от работодателя», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, задержанному грозит заключение под стражу. Полицейские также устанавливают личности соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали лжеполицейских, вымогавших у мигрантов два миллиона рублей.