Полицейские задержали жителя Балашихи за незаконный оборот наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Раменское» при поддержке Росгвардии задержали 28-летнего жителя Балашихи, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В его арендованном доме полицейские нашли запрещенные вещества, упаковочный материал, весы, четыре тысячи долларов и 310 тысяч рублей. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по области Татьяна Петрова уточнила, что в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что более килограмма наркотиков нашли в автомобиле мужчины в Кашире.