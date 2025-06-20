Полицейские задержали жителя Талдомского округа, который выращивал наркосодержащие растения в доме

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по Талдомскому округу задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что он выращивал наркосодержащие растения в своем частном доме в рабочем поселке Запрудня. Сам задержанный признался, что занимался этим в течение трех месяцев с целью личного употребления.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.