Полковник рассказал об особенностях программы «Герои Подмосковья»

Особенностью региональной программы «Герои Подмосковья» является то, что у участников специальной военной операции в рамках нее есть ответственность за обучение и за дальнейшую работу. Об этом заявил участник программы, полковник запаса Александр Манаенко.

«Это все серьезно, тут важна ответственность, а не захотел — пришел, захотел — ушел. Наставники и преподаватели не дают сбиться с пути. В принципе нравится все, особенно процесс обучения. Преподают умные, грамотные люди», — подчеркнул Манаенко.

По его словам, проект в том числе охватывает законодательную базу и саморазвитие. Обучение проходит по блокам, между ними проводятся дополнительные беседы и онлайн-занятия, которые помогают закрепить полученные знания.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.