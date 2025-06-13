«Получился очень душевным»: жители Химок оценили организацию празднования Дня России

Театрализованные представления, тематические мастер-классы, концерты и фестивали народных ремесел подготовили для жителей и гостей городского округа. Массовые мероприятия состоялись в парках Толстого, «Дубки», «Экоберег», «Подрезково», Величко и в сквере Марии Рубцовой.

В администрации отметили, что посетителей в нестандартном формате в рамках фестивалей «Город мастеров» и «Россия: страна символов, сказов, традиций» познакомили с народными промыслами. Зрители с увлечением наблюдали за концертной программой «Россия — великая наша держава». Артисты подготовили музыкальный спектакль «Эту землю Россией зовут». Развлечения выбирали так, чтобы каждый гость мероприятия мог заинтересоваться каким-либо представлением.

«Праздник получился очень душевным. Особенно понравилось, как дети раскрашивали символы России — сразу видно, что ребятам интересно, и это помогает им лучше понимать нашу культуру. Мы всей семьей каждый год приходим сюда именно в День России», — поделилась впечатлениями жительница Химок Наталья Орлова.

Всем желающим предложили присоединиться к исполнению государственного гимна. Это стало одним из самых трогательных моментов праздничной программы. Жители прослушали тематические лекции, активно принимали участие в мастер-классе по росписи и викторинах, высоко оценили концертно-патриотическую программу «Таланты России». Различные мероприятия состоялись также в преддверии главного государственного праздника. Все они были ориентированы на развитие патриотизма, народного единства, сохрание исторической памяти.

Ранее сообщалось, что праздничный концерт «Вместе мы — Россия» прошел в Химках.