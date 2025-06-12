Праздничный концерт «Вместе мы — Россия» прошел в Химках в рамках празднования Дня России. Мероприятие состоялось в выставочном комплексе «Артишок».

Как до этого отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в течение лета в регионе пройдет множество уникальных культурных мероприятий.

Участниками концерта в Химках стали творческие коллективы Дворца культуры «Родина». Мероприятие стало частью проекта «Мир и согласие».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он подчеркнул, что этот праздник объединяет всех жителей страны.