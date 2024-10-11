Пользователи каршеринга совершили почти пятьдесят тысяч поездок по Подмосковью в рамках проекта «Умные путешествия»

Пользователи каршеринга BelkaCar этим летом совершили более 47 тысяч поездок по Подмосковью в рамках проекта «Умные путешествия», который позволил им посетить главные мероприятия и достопримечательности, а также популярные города региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Подмосковье обладает богатым культурным наследием, большим туристическим потенциалом, ярким календарем сезонных и регулярных массовых мероприятий, поэтому и спрос на аренду транспорта остается высоким. Впереди «Зима в Подмосковье», а это значит, что мы ожидаем большой интерес к нашим традиционным и новым направлениям, объектам показа и событиям», — сказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Чаще всего на арендованных машинах уезжали в Коломну, Сергиев Посад, Истру, Клин, Зарайск, Орехово-Зуево и другие города. Пользователи каршеринга посетили Приокско-Террасный заповедник, Знаменскую церковь, Музей павлина, усадьбу Шахматово в Солнечногорске, Музей елочной игрушки «Клинское подворье» и другие места. Генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов отметил, что жители и гости региона активно используют каршеринг для поездок за город.

Проект запустили областной Минкульттуризм и сервис каршеринга BelkaCar, он направлен на популяризацию внутреннего туризма и культурной жизни региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.