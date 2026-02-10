Пользователи подмосковного сервиса «Поиск по архивам» посмотрели документы более 6,8 млн раз

Пользователи сервиса «Поиск по архивам» просмотрели архивные документы Подмосковья, расшифрованные нейросетью, более 6,8 млн раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Исследовать родословную стало легче: достаточно просто ввести в поисковую строку фамилию предка», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, регион подключили к сервису в 2023 году, для расшифровки ИИ доступны почти 2 млн оцифрованных листов архивных документов. Нейросеть может распознать старинные рукописи XVIII–XX веков, которые трудно прочитать, в базу загружены данные о жителях Московской губернии, Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и их окрестностей. На портале «Яндекс Поиск по архивам» доступны оцифрованные документы дореволюционной России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.