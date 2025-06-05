Порядка тысячи детских писем передадут участникам СВО из Подмосковья

Ассоциация ветеранов СВО Московской области передаст участникам специальной военной операции детские письма с пожеланиями и рисунки, конверты отправятся на передовую в составе гуманитарных грузов в рамках акции «Письмо солдату», которую организовали ко Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«В парках, скверах, на пешеходных улицах — везде мы вместе с администрациями оформили тематические локации, куда подходили детишки и на бумаге оставляли теплые слова и добрые пожелания нашим защитникам. На земле с этим помогали руководители наших местных отделений, волонтеры. Как итог — собрано более тысячи писем!» — рассказал сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Помимо этого, в регионе прошли мастер-классы и «Уроки мужества» от участников СВО, выставки оружия. Дети также могли получить сладкое лакомство от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО области Наталья Нестерова добавила, что руководители отделений ассоциации передадут письма для отправки на передовую в ближайшее время.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».